Putuskan Berhijrah Jelang Ramadan, Didi Riyadi: Selamat Tinggal Masa Lalu

jpnn.com, JAKARTA - Didi Riyadi memutuskan berubah menjadi pribadi yang lebih baik jelang Ramadan 2020. Pria 38 tahun ini memutuskan untuk hijrah dan melepaskan hobi yang sempat membelengggunya, yakni minuman beralkohol.

“Yang penting berusaha bijak menyikapi apa itu hijrah. Buat gue sih mulai dari yang simple aja dulu. Besar hati dan enggak perlu malu akan kekurangan lo dan buka hati untuk Tuhan, itu aja dulu,” jelas Didi dalam konten YouTube miliknya, Rabu (22/4).

Dalam video tersebut Didi terlihat mengambil berbagai jenis minuman beralkohol dari dalam lemari es.

“Ya gue engak bakal bohong sama Lue semua, ya gue punya koleksi minuman beralkohol, terutama gue suka sama red wine. Dulu, juga pernah minum berbagai macam jenis dan merek,” ungkapnya.

Keinginan berubah itu diakui Didi sejatinya muncul sejak Desember 2019.

“Gue cuma mikir, ya gue mau sampai kapan gitu terus. Ya masih belum berubah, nah di tahun ini di momentum Ramadan ini, tekad gue semakin kuat dan utuh dan solid untuk berhenti,” ungkapnya.

Layaknya lelaki, Didi tak menampik sifat bandelnya.

“Ya namanya juga apalagi laki, boys will be boys. I mean ada bandel-bandelnya pasti. Walau gue enggak bilang gue, ya bandalnya cuma dikit, enggak. Banyak juga yang bilang gue badboys dengan istilah macam kayak gitu,” bebernya.