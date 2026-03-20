Putuskan Hari Ini Akhir Ramadan, Iran Rayakan Idulfiri Besok

jpnn.com, TEHRAN - Republik Islam Iran memutuskan Jumat ini (20/3/2026) sebagai hari terakhir Ramadan 1447 Hijriah.

Syahdan, negeri dengan penduduk mayoritas Muslim bermazhab Syiah tersebut akan merayakan Idulfitri pada Sabtu (21/3/2026).

Kantor Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyatakan keputusan itu merupakan hasil observasi atas bulan atau rukyatulhilal.

“Jumat menjadi hari ke-30 Ramadan yang diberkahi,” demikian bunyi pernyataan itu.

Secara tradisi, penentuan Idulfitri didasarkan pada penampakan hilal sebagai tanda awal bulan baru kalender Komariah.

Pada Ramadan kali ini, hari terakhirnya bersamaan dengan Nowruz atau tahun baru Persia yang menandai datangnya musim semi.

Keputusan Iran merayakan Idulfitri pada 21 Maret 2026 juga diikuti Muslim Syiah di Irak. Ulama Syiah terkemuka di Irak, Ayatollah Ali Al-Sistani, ikut menggemakan keputusan Iran soal hari raya umat Islam itu.

Iran menjalani Ramadan dan Idulfitri kali ini dalam suasana perang dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.