Putuskan Tanpa Handphone Setelah Bebas, Fariz RM: Tentram Sekali

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM mengaku tak lagi memakai handphone setelah bebas dari masa tahanan.

Pelantun Barcelona itu mengaku keputusan untuk tak lagi memakai handphone bukan sesuatu yang berat.

Sebaliknya, pemilik nama Fariz Roestam Munaf itu justru merasa enjoy.

"Enggak (berat). Enak lho, enjoy," ujar Fariz RM di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

Pria 67 tahun itu, bahkan mengaku merasakan ketenangan batin semenjak tak lagi memakai ponsel.

Walau komunikasinya tak lagi serba instan, tetapi dia justru bisa menikmati hidupnya.

Baca Juga: Ini Tantangan Ben Kasyafani Saat Membintangi Film Setannya Cuan

"Oh iya, tentram. Tentram sekali, amat sangat tentram," aku Fariz RM.

Tak lagi menggunakan handphone merupakan bentuk hijrahnya ke arah yang lebih baik. Dia berupaya untuk menutup kemungkinan agar tak jatuh ke lubang yang sama.