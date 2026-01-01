PW ISNU Aceh Mewakili PP ISNU Salurkan Bantuan UKT Mahasiswa Terdampak Banjir

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Aceh mewakili Pengurus Pusat ISNU menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 51 mahasiswa yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban mahasiswa dan keluarga yang terdampak secara ekonomi akibat bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi mahasiswa penerima manfaat dan dilaksanakan bersama Lazisnu Jawa Timur serta PCNU Kota Langsa. Rombongan dipimpin oleh Ketua PW ISNU Aceh, didampingi perwakilan Lazisnu Jawa Timur dan jajaran pengurus PCNU Kota Langsa.

Selain menyalurkan bantuan kemanusiaan, rombongan juga menyerahkan bantuan pendidikan berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa secara simbolik.

Bantuan UKT ini bersumber dari Lazisnu Jawa Timur dan lembaga filantropi Pengurus Pusat ISNU di Jakarta sebagai bentuk komitmen ISNU dalam menjaga keberlanjutan pendidikan mahasiswa di tengah kondisi darurat pascabencana.

Ketua PW ISNU Aceh menegaskan bahwa ISNU memandang pendidikan sebagai sektor strategis yang harus tetap dijaga meskipun berada dalam situasi bencana.

“Kami ingin memastikan bahwa musibah banjir tidak memutus akses pendidikan dan semangat belajar mahasiswa. Bantuan UKT ini adalah bentuk kehadiran dan tanggung jawab moral ISNU agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studinya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa bantuan tersebut juga merupakan hasil sinergi antarstruktur NU dan lembaga filantropi dalam merespons dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran.