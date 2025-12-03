PWNU Banten Sentil Pihak Beseteru: Menjaga Muruah Organisasi Jauh Lebih Utama
jpnn.com, SERANG - Rois Syuriah PWNU Banten KH Syatibi Hambali yakin konflik internal yang tengah melanda organisasi tersebut dapat diselesaikan secara bermartabat.
Seruan perdamaian untuk Pengurusan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut lahir dari rapat internal yang digelar PWNU Banten.
"PWNU Banten memandang bahwa menjaga muruah organisasi jauh lebih utama daripada mempertahankan kepentingan yang berpotensi memecahkan belah," ucap KH Syatibi, Selasa (2/12).
"NU harus tetap menjadi rumah besar umat yang dapat meneduhkan serta mempersatukan," sambung dia.
Apalagi, kata KH Syatibi, semangat islah sudah terlebih dahulu digelorakan para kiai sepuh yang mesti menjadi pedoman bersama.
"Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama, bermusyawarah, dan mengedepankan kepentingan umat," ujarnya.
Melihat dinamika tersebut, pihaknya mengimbau kepada nahdiyin untuk menjaga ketenangan agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.
"Semoga konflik yang terjadi di PBNU dapat segera diselesaikan secara damai, arif, dan penuh hikmah sesuai teladan para kiai sepuh," tuturnya. (mcr34/jpnn)
PWNU Banten menyerukan perdamaian agar konflik di tubuh pengurus PBNU dapat segera diakhiri.
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Abdul Malik Fajar
