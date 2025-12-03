menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » PWNU Banten Sentil Pihak Beseteru: Menjaga Muruah Organisasi Jauh Lebih Utama

PWNU Banten Sentil Pihak Beseteru: Menjaga Muruah Organisasi Jauh Lebih Utama

PWNU Banten Sentil Pihak Beseteru: Menjaga Muruah Organisasi Jauh Lebih Utama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten menggelar rapat internal membahas tentang konflik di tubuh pengurus PBNU. Foto: Dokumentasi PWNU Banten

jpnn.com, SERANG - Rois Syuriah PWNU Banten KH Syatibi Hambali yakin konflik internal yang tengah melanda organisasi tersebut dapat diselesaikan secara bermartabat.

Seruan perdamaian untuk Pengurusan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut lahir dari rapat internal yang digelar PWNU Banten.

"PWNU Banten memandang bahwa menjaga muruah organisasi jauh lebih utama daripada mempertahankan kepentingan yang berpotensi memecahkan belah," ucap KH Syatibi, Selasa (2/12).

Baca Juga:

"NU harus tetap menjadi rumah besar umat yang dapat meneduhkan serta mempersatukan," sambung dia.

Apalagi, kata KH Syatibi, semangat islah sudah terlebih dahulu digelorakan para kiai sepuh yang mesti menjadi pedoman bersama.

"Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama, bermusyawarah, dan mengedepankan kepentingan umat," ujarnya.

Baca Juga:

Melihat dinamika tersebut, pihaknya mengimbau kepada nahdiyin untuk menjaga ketenangan agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.

"Semoga konflik yang terjadi di PBNU dapat segera diselesaikan secara damai, arif, dan penuh hikmah sesuai teladan para kiai sepuh," tuturnya. (mcr34/jpnn)

PWNU Banten menyerukan perdamaian agar konflik di tubuh pengurus PBNU dapat segera diakhiri.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Abdul Malik Fajar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI