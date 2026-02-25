PYC Bahas Rantai Pasok Biodiesel, Rekomendasikan Kebijakan Mandatori B40 Dipertahankan

jpnn.com, JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan kegiatan 'PYC Talks Volume 1' dengan mengusung tema 'Diseminasi Studi: Analisis Rantai Pasok Biodiesel' pada Selasa (24/2).

Acara ini merupakan bagian dari agenda rutin PYC untuk memaparkan hasil kajian mendalam mengenai dinamika rantai pasok biodiesel nasional, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan guna mendukung agenda swasembada energi Indonesia.

Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro dalam sambutannya menyampaikan pengembangan biodiesel merupakan salah satu opsi strategis untuk menurunkan impor minyak mentah dan BBM.

“Keberhasilan kebijakan biodiesel sangat bergantung pada dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna mengatasi tantangan rantai pasok, mulai dari produktivitas lahan, alokasi CPO, hingga kesiapan infrastruktur distribusi,” ujar Filda.

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo juga menekankan pada keynote speech-nya bahwa program mandatori biodiesel merupakan upaya strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sawit.

Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan rantai pasok biodiesel, mulai dari ketersediaan CPO, kapasitas produksi, hingga koordinasi dari hulu ke hilir.

Tantangan muncul karena CPO juga dibutuhkan untuk pangan dan ekspor, serta mayoritas perkebunan dikelola swasta.

Dalam sesi panel, PYC dan IREEM memaparkan hasil kolaborasi studi yang menggunakan pendekatan pemodelan system dynamics untuk memproyeksikan kemampuan rantai pasok biodiesel dalam mendukung pemenuhan target bauran energi nasional.