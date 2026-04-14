PYC, Kemhan dan RSIS Berkolaborasi Strategis untuk Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan TNI

jpnn.com, JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) dan S. Rajaratnam School of International Studies di bawah Nanyang Technological University berkolaborasi strategis menyelenggarakan Program Pelatihan Eksekutif bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus secara resmi membuka Program Pelatihan Eksekutif bagi TNI di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 13 April 2026.

Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian pelatihan yang bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis di lingkungan pertahanan Indonesia.

Pendiri Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Profesor Purnomo Yusgiantoro bersama peserta Program Pelatihan Eksekutif bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 13 April 2026. Foto: Humas PYC

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemhan Tri Budi Utomo; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kemhan Ketut Gede Wetan Pastia; Pendiri Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Profesor Purnomo Yusgiantoro; serta Sekretaris Umum PYC, Amelia Yusgiantoro.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Pertahanan menyampaikan pelatihan ini merupakan ruang pembelajaran strategis yang penting dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang berkembang saat ini.

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara PYC dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, serta S. Rajaratnam School of International Studies di bawah Nanyang Technological University.