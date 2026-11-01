PYFA Dinobatkan Sebagai Best Pharmaceutical CDMO & Global Expansion Leader 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pyridam Farma Tbk (IDX: PYFA) meraih penghargaan Best Pharmaceutical CDMO & Global Expansion Leader untuk kategori Indonesia Best Pharmaceuticals di sektor Healthcare.

Penghargaan ini diberikan atas keunggulan strategis PYFA dalam mengintegrasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, keberlanjutan, dan transformasi digital.

Penghargaan ini sekaligus membuktikan ketangguhan model bisnis layanan Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), maklon farmasi, serta toll-in (toll manufacturing) lintas negara yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan kinerja Perseroan. Pencapaian ini sejalan dengan pesatnya pergeseran industri kesehatan dunia menuju efisiensi rantai pasok melalui kemitraan manufaktur kontrak.

Penetapan PYFA sebagai pemenang didasarkan pada keberhasilan perusahaan meraih nilai tertinggi dari dewan juri pada empat pilar penilaian utama, meliputi kinerja CDMO terbesar, inovasi CDMO paling progresif, efisiensi operasional terbaik, serta komitmen keberlanjutan dan ekspansi global.

Pencapaian operasional tersebut sejalan dengan performa keuangan PYFA yang menjadi perhatian utama para pelaku pasar modal.

Head of CDMO PYFA untuk wilayah operasional Indonesia Savira Tjan menyampaikan penghargaan ini menjadi bukti nyata atas unggulnya kemitraan PYFA dengan berbagai perusahaan multinasional maupun jajaran perusahaan top tier di Indonesia.

“Penghargaan Best Pharmaceutical CDMO & Global Expansion Leader ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi PYFA. Sebagai perwakilan yang memimpin lini usaha CDMO Wilayah Indonesia, kami berkomitmen menjadi mitra strategis pilihan bagi perusahaan multinasional dan top leading companies di Indonesia dengan terus melahirkan produk-produk inovatif yang didukung layanan CDMO paling ekstensif di kelasnya," ujar Savira.

"Tingginya permintaan klien serta positifnya tren pertumbuhan industri saat ini tercermin langsung pada performa total PYFA, di mana lini bisnis CDMO secara konsisten selama dua tahun terakhir menjadi motor penggerak utama lonjakan pendapatan Perseroan hingga tumbuh 43,7% mencapai Rp2,76 triliun, dengan gross margin yang terjaga kuat di angka 21,1%,” papar Savira Tjan.