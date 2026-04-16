Q-SYS Experience Center Resmi Hadir di Melodia, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - PT Cipta Swara Anugrah (CSA Indonesia) bersama Q-SYS dan Shure resmi meluncurkan Q-SYS Experience Center di Melodia Experience Center, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Fasilitas tersebut menjadi pusat pengalaman dan edukasi teknologi terintegrasi pertama di Indonesia, dirancang untuk memberikan akses langsung bagi para profesional dalam memahami solusi berbasis platform Q-SYS.

Peluncuran itu bertepatan dengan acara Solution Day: Automation, Control and Integration, yang menghadirkan inovasi terbaru dalam bidang automation, control, dan system integration.

Melalui sesi hands-on demo, peserta dapat melihat implementasi nyata teknologi Q-SYS dalam berbagai skenario, mulai dari solusi ruang rapat hybrid yang seamless, sistem audio profesional, hingga integrasi kontrol audio, visual, dan pencahayaan yang fleksibel.

Q-SYS Business Development Manager-Indonesia, Aldila Lukman, menyampaikan bahwa Q-SYS Experience Center hadir sebagai ruang interaktif yang memungkinkan para profesional industri, integrator sistem, pelaku bisnis, dan komunitas kreatif mengeksplorasi teknologi secara langsung.

“Fasilitas ini tidak hanya menjadi showcase, tetapi juga pusat edukasi yang mendukung transformasi digital di berbagai sektor, termasuk korporasi, hospitality, dan fasilitas publik,” kata Aldila Lukman.

Perwakilan distributor Shure Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan mikrofon akan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala ruang meeting.

"Untuk ruang kecil, seri MXA901 dan MXA902 bisa jadi pilihan. Sementara ruang sedang dan besar, mikrofon Shure seri MXA920 dan MXA901 mampu memberikan performa maksimal," jelasnya.