Qatar & Prancis Desak Israel segera Tarik Pasukan dari Jalur Gaza

jpnn.com - ISTANBUL — Qatar dan Prancis menyerukan Israel menarik pasukan dari Jalur Gaza sesuai kesepakatan gencatan senjata. Kedua negara itu juga meminta penghentian kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Seruan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama yang diikeluarkan Kementerian Luar Negeri Qatar seusai Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Doha, Rabu.

Kedua negara menegaskan kembali penolakan terhadap setiap upaya mencaplok Tepi Barat yang diduduki, serta menyerukan penghentian kebijakan permukiman dan kekerasan pemukim Israel.

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Qatar dan Prancis juga menekankan pentingnya penerapan penuh gencatan senjata di Gaza, termasuk penarikan pasukan Israel sesuai pengaturan yang telah disepakati.

Keduanya turut menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza secara segera, aman, dan tanpa hambatan, serta menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara dan pemilu Palestina.

Terkait Iran, kedua negara mengecam serangan militer Iran terhadap negara-negara di kawasan.

Mereka juga menyerukan penyelesaian lewat jalur diplomatik agar program nuklir Teheran hanya digunakan untuk tujuan damai.

Kedua negara juga menyerukan pemulihan pelayaran tanpa pembatasan dan tanpa pungutan di Selat Hormuz.