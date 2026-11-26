jpnn.com, DEPOK - Lembaga kursus bahasa Inggris Qlab English menghadirkan pendekatan belajar yang memadukan penguasaan bahasa asing dengan penanaman nilai-nilai Islam.

Melalui metode yang interaktif dan menyenangkan, anak-anak diajak mempelajari materi keislaman seperti fikih, akidah, muamalah, hingga kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Inggris.

Founder Qlab English Febrianda Pasaribu menjelaskan bahwa konsep pembelajaran terpadu tersebut menjadi pembeda utama lembaganya dibandingkan kursus bahasa Inggris pada umumnya.



Menurut Febrianda, peserta didik tetap mendapatkan materi bahasa Inggris secara komprehensif, termasuk penguasaan tata bahasa (grammar) dan struktur kalimat kontemporer.

Namun, penyampaiannya dikemas melalui proses belajar yang interaktif dan mudah dipahami anak-anak.



"Kami ingin mengajak anak-anak agar semakin tertarik belajar, termasuk belajar agama. Jadi, mereka tetap mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris secara umum, tetapi juga mengenal fikih, akidah, akhlak, dan kisah para sahabat Nabi melalui pendekatan bahasa Inggris," ujar Febrianda dalam keterangannya.



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Dengan pendekatan ini, anak-anak diharapkan tidak hanya cakap berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tetapi juga memiliki pemahaman dasar agama yang kuat sejak dini.

Untuk memperluas akses pembelajaran, Qlab English juga meluncurkan QLABGO! pada akhir pekan lalu. QLABGO! adalah sebuah platform web learning yang memungkinkan pengguna belajar bahasa Inggris secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Platform ini menyediakan materi terstruktur mulai dari level beginner hingga mastery. Pengguna juga dapat berdiskusi dan berinteraksi dengan pengajar berpengalaman melalui forum yang tersedia.