Qodari: Buku 'Presiden Solusi' Hadir untuk Jawab Masalah Publik dengan Fakta

jpnn.com, JAKARTA - Bakom RI meluncurkan buku 'Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto' di University Club, Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Adapun buku tersebut ditulis oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari bersama Asisten Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra.

Qodari menyampaikan di dalam buku tersebut pihaknya mencatat 108 kebijakan dan terobosan pemerintahan selama 18 bulan.

Sekaligus memetakan berbagai solusi yang telah dihadirkan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, industrialisasi hingga digitalisasi.

Dia menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan karakter kepemimpinan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan transformasi nasional.

"Saya ingin katakan bahwa Pak Prabowo ini adalah bapak transformasi bangsa, dari gelap menuju terang ya, dari masalah menjadi solusi," kata Qodari.

Menurut Qodari, penyebutan tersebut bukan sekadar slogan, melainkan didasarkan pada rekam jejak kebijakan yang telah dihasilkan pemerintah sejak Prabowo menjabat Presiden Republik Indonesia.

"Jadi, solusi-solusi ini ada 108, nanti terus akan bertambah karena ini kan baru catatan sekitar satu setengah tahun," ujarnya.