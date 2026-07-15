Qodari Sebut Seskab Teddy Teladan bagi Taruna Akmil

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari mengapresiasi materi pembekalan yang disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.

Adapun Teddy menyampaikan pembekalan kepada sekitar 1.600 taruna Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Senin (13/7/) lalu.

Menurut Qodari, materi yang disampaikan Seskab Teddy tidak hanya membakar semangat para taruna, tetapi juga memperlihatkan kualitas pemikiran dan kapasitas kepemimpinannya.

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Pesan-pesan tersebut terasa kuat karena lahir dari perjalanan, pengalaman, dan proses panjang yang dijalani Teddy dalam karier militernya.

“Pak Teddy luar biasa. Beliau menjadi contoh bagi adik-adik taruna dan juga bagi yang lain,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Adapun pembekalan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut menekankan pentingnya membangun kepemimpinan yang berintegritas, menjunjung tinggi kebersamaan, serta memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Teddy mengajak para taruna untuk terus mengembangkan kapasitas diri, menjaga kedisiplinan, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Menurut Qodari adalah satu pesan Teddy yang paling berkesan adalah keberanian untuk memilih jalan yang sulit sebagai bagian dari proses pembentukan diri dan kepemimpinan.