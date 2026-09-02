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QRIS Diperluas, UMKM di Bali Didorong Beralih ke Transaksi Nontunai

QRIS Diperluas, UMKM di Bali Didorong Beralih ke Transaksi Nontunai
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Penggunaan QRIS diperluas di Bali untuk mendorong UMKM beralih ke transaksi nontunai yang lebih praktis. Foto: Karvelo

jpnn.com, BALI - Karvelo melalui PT Artha Jaya Wisata bersama Bank Nationalnobu (Bank Nobu) dan Bank Indonesia mendorong digitalisasi pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali sepanjang Agustus 2026.

Rangkaian program tersebut mencakup tiga kegiatan di Denpasar, Karangasem, dan Gianyar dengan fokus memperluas penggunaan QRIS di pasar rakyat dan sentra usaha.

Program dilakukan melalui aktivasi publik, edukasi transaksi nontunai, hingga pembagian perangkat QRIS Soundbox secara gratis kepada pedagang.

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Business Development Manager Karvelo Wisnu mengatakan kegiatan publik seperti QRIS Bali Summer Run di Lapangan Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, pada 8 Agustus 2026, dimanfaatkan untuk memberikan edukasi penggunaan QRIS secara langsung kepada masyarakat.

“Momen kayak fun run ini pas kami manfaatin buat edukasi, soalnya orang lagi santai, enggak buru-buru. Makanya tim kami di booth aktif ajak pengunjung coba langsung transaksi QRIS,” ujar Wisnu, dalam keterangannya, Rabu (2/9).

Program kemudian menyasar Pasar Bebandem, Karangasem, melalui inisiatif Pasar Rakyat Bali Go Digital. Bank Nobu, Bank Indonesia, dan Karvelo menghadirkan QRIS Soundbox bagi pedagang UMKM untuk membantu memperluas transaksi nontunai di pasar tersebut.

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Kegiatan serupa juga dilakukan di Pasar Seni Sukawati, Gianyar, sebagai bagian dari Baligivation (Bali Digital Innovation Festival) 2026.

Program yang berlangsung 22 Juni hingga 22 Agustus 2026 itu mencakup pembuatan QRIS baru dan pembagian hingga 300 unit QRIS Soundbox gratis kepada pedagang.

Karvelo bersama Bank Nobu dan BI mendorong digitalisasi pembayaran UMKM melalui perluasan penggunaan QRIS di Bali.

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