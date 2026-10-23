QRIS Jadi Fitur Dompet Digital Terfavorit, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Riset MarkPlus Corp (MCorp) menunjukkan pembayaran melalui QRIS menjadi fitur dompet digital yang paling sering digunakan responden dengan capaian mencapai 85,3 persen.

Selain QRIS, responden juga memanfaatkan dompet digital untuk transfer uang ke rekening bank atau e-wallet (77,3 persen), belanja daring (70,8 persen), serta pembelian produk digital (69,0 persen).

Di antara responden yang sering menggunakan QRIS, faktor kemudahan dan kecepatan transaksi sebesar 80,8 persen menjadi pertimbangan utama, disusul luasnya jaringan merchant 54,4 persen serta daya tarik promosi dan cashback 51,3 persen.

Pada indikator merek yang pertama kali terlintas (top of mind) untuk transaksi QRIS, aplikasi ShopeePay menempati posisi teratas dengan 37,7 persen, mengungguli GoPay 35,5 persen dan DANA 17,8 persen.

Keunggulan tersebut tercermin pula pada frekuensi penggunaan transaksi QRIS, di mana ShopeePay menjadi yang paling sering digunakan sebesar 40,5 persen, disusul GoPay 32,6 persen dan DANA 16,1 persen.

Chief Marketing Officer MCorp Yosanova Savitry menjelaskan seiring meluasnya penggunaan QRIS, konsumen kini semakin membutuhkan fleksibilitas saat bertransaksi.

"Riset kami menunjukkan bahwa 30% responden yang sering menggunakan QRIS mempertimbangkan ketersediaan berbagai pilihan sumber dana saat memilih dompet digital," kata Yosanova dalam konferensi pers daring MCorp Industry Update, Jumat (23/10).

Di luar transaksi pembayaran QRIS, layanan transfer dana ke rekening bank maupun sesama e-wallet dimanfaatkan oleh 77,3 persen responden karena dinilai praktis, cepat, dan hemat biaya administrasi.