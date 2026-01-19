QS Stars Rilis Daftar Universitas Terbaik di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Quacquarelli Symonds atau QS Stars merilis daftar universitas terbaik di Indonesia.

QS Stars menilai universitas melalui pendekatan komprehensif dan berbasis indikator, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja institusi.

Penilaian QS Stars mencakup berbagai aspek utama, seperti kualitas pembelajaran (Teaching), kesiapan dan daya serap lulusan (Employability), internasionalisasi lingkungan akademik (Internationalization), fasilitas pendukung pembelajaran (Facilities), serta keberlanjutan dan tata kelola institusi.

Hasil evaluasi tersebut disajikan dalam bentuk peringkat bintang dari 1 hingga 5, yang mencerminkan tingkat pencapaian universitas terhadap standar mutu QS.

Berikut 3 universitas di Indonesia dengan rating 5 stars berdasarkan QS Stars dikutip dari laman resminya pada Senin (19/1/2026):

1. President University

President University merupakan universitas internasional yang mengimplementasikan internasionalisasi secara nyata.

Berdasarkan jumlah izin belajar yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, hingga saat ini President University sudah berkali-kali tercatat sebagai universitas dengan jumlah mahasiswa asing penuh waktu terbanyak di Indonesia.

Laman PresUniv mengungkapkan keunggulan geografis President University yang terletak di kawasan industri Jababeka membuat proses pembelajaran terintegrasi langsung dengan aktivitas industri multinasional.