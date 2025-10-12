Quantum Pamer Inovasi Dapur Modern di PRJ Surabaya, Banyak Promo Menarik

jpnn.com, SURABAYA - Quantum Home Appliances Indonesia, tampil di PRJ Surabaya 2025 dengan membawa sederet inovasi terbaru di lini produk dapurnya.

Pameran berlangsung pada 9–19 Oktober 2025 di Grand City Convention & Exhibition Surabaya, Jawa Timur.

Sejak berdiri pada 1993, Quantum dikenal sebagai produsen peralatan dapur buatan Indonesia yang mengedepankan efisiensi energi, daya tahan, dan harga terjangkau.

Seluruh produknya mulai dari kompor gas hingga selang regulator, dirancang dan diproduksi 100 persen di dalam negeri.

Melalui keikutsertaannya di PRJ Surabaya 2025, Quantum ingin lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai inovasi yang membuat kegiatan memasak lebih aman, praktis, dan menyenangkan.

Di booth Quantum, pengunjung dapat melihat langsung beragam produk unggulan, mengikuti demo masak interaktif, serta menikmati berbagai promo menarik.

Quantum juga memperkenalkan lini produk terbarunya, seperti:

1. Kompor Dua Tungku (6 SKU) dengan tiga pilihan warna—putih, hitam, dan stainless—serta opsi burner kuningan atau stainless steel.