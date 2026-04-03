QuranTime, Aplikasi Kiblat Terbaik yang Ringan dan Hemat Storage HP

jpnn.com, JAKARTA - Menunaikan waktu salat sangat penting untuk umat muslim. Kini waktu pengingat salat dan penunjuk kiblat sudah bisa diakses melalui smartphone.

QuranTime: Islam Sholat & Arah Kiblat hadir sebagai solusi berbasis web yang tidak perlu diinstal, tidak makan storage, dan bisa langsung diakses dari browser HP mana pun.

Kalau kamu sedang mencari aplikasi kiblat terbaik yang ringan dan akurat, ini jawabannya.

Jadwal Salat Hari Ini Langsung dari Lokasi Kamu

Salah satu fitur utama QuranTime adalah jadwal salat berbasis GPS secara real-time. Tidak perlu setting manual atau cari nama kota dulu.

Cukup buka, izinkan akses lokasi, dan waktu subuh, dzuhur, ashar, maghrib, serta isya langsung muncul sesuai posisi kamu saat itu, di mana pun kamu berada.

QuranTime juga menyediakan tampilan jadwal bulanan lewat fitur jadwal salat hari ini, yang bisa kamu salin sebagai teks atau simpan sebagai gambar untuk dibagikan ke keluarga.

Praktis untuk yang mau punya referensi cepat tanpa harus buka aplikasi setiap saat.