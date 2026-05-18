Qurbanweek 2026, Human Initiative Ajak Masyarakat Perluas Dampak Kurban

jpnn.com, JAKARTA - Event Qurbanweek 2026 yang digelar lembaga kemanusiaan Human Initiative (HI) hadir di Car Free Day (CFD), Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta pada Minggu (17/5).

Kegiatan bertajuk 'Peluncuran Qurbanweek Human Initiative 2026' itu menjadi ruang bertemu bagi masyarakat, komunitas, dan relawan menjelang Iduladha 1447 hijriah.

Human Initiative menggelar senam kemanusiaan, cek kesehatan gratis, serta parade kampanye kurban.

Selain itu, masyarakat juga mengikuti berbagai aktivitas interaktif selama acara berlangsung.

Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengatakan melalui kegiatan itu, pihaknya mengajak masyarakat melihat kurban sebagai bentuk kepedulian yang memberi manfaat lebih luas.

Menurutnya, kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga jalan untuk menguatkan sesama. Manfaat kurban perlu menjangkau masyarakat di wilayah pelosok yang masih memiliki keterbatasan akses pangan bergizi.

“Kami berharap jumlah pekurban tahun ini meningkat karena akan berdampak pada distribusi kurban yang lebih luas. Tahun lalu, kami telah mengajak lebih dari dua puluh satu ribu pekurban,” ungkap Tomy dalam keterangan resmi.

“Tahun ini, kami menargetkan dapat mengajak sebanyak 26 ribu pekurban untuk membantu saudara saudara kita yang membutuhkan di berbagai wilayah,” lanjutnya.