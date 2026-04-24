R17 Podcast Show Dorong Kolaborasi Nasional untuk Ketahanan Digital

jpnn.com - Transformasi digital Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat, membuka peluang luas bagi inovasi, efisiensi, serta akselerasi ekonomi digital nasional.

Tingginya adopsi teknologi menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan yang lebih terhubung, produktif, dan kompetitif.

Berdasarkan laporan Digital 2025 Indonesia dari DataReportal, ekosistem digital nasional mencatat perkembangan signifikan.

Jumlah koneksi seluler aktif mencapai 356 juta atau setara dengan 125 persen dari total populasi, mencerminkan tingginya tingkat konektivitas masyarakat.

Selain itu, pengguna internet mencapai sekitar 212 juta dengan tingkat penetrasi sebesar 74,6 persen. Sementara pengguna media sosial tercatat sebanyak 143 juta identitas atau 50,2 persen dari populasi.

Di balik pertumbuhan tersebut, meningkatnya aktivitas digital turut menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam aspek keamanan data dan ketahanan digital.

Kompleksitas infrastruktur digital modern menuntut organisasi di berbagai sektor untuk memperkuat sistem keamanan, meningkatkan kesiapan, serta mampu merespons ancaman siber yang semakin berkembang secara cepat dan tepat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor krusial. Sinergi antara regulator, pelaku industri, penyedia teknologi, dan komunitas profesional dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan digital nasional.