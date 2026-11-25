jpnn.com - JAKARTA - Pertemuan penting terkait dua calon wakil presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, akan terjadi Rabu (25/11) sore ini.

Agenda pertemuan itu melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan kepala sekolah SMA dari Amran serta Sugiono.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengonfirmasi adanya pertemuan tersebut.

“Insyaallah besok sore dijadwalkan pertemuannya,” kata Mendikdasmen Selasa (24/11) malam.

Ini tentang verifikasi keaslian ijazah SMA kedua cawapres yang menjadi persyaratan pencalonan.

Mu'ti mengatakan pihak Kemendikdasmen yang akan hadir dalam pertemuan verifikasi, di antaranya Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen Tatang Muttaqin.

"Perwakilan dari tim Kemendikdasmen ada Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus," kata Mu'ti.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Verifikasi (MPR RI) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa kepala sekolah SMA dari dua cawapres akan diterbangkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memverifikasi keaslian ijazah SMA yang menjadi persyaratan pencalonan.