Rabun Jauh, Lagu Unik dan Intim dari Bernadya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya kembali melepas lagu terbaru yang berjudul Rabun Jauh pada Senin (13/4).

Setelah membuka awal 2026 dengan Kita Buat Menyenangkan, dia kini mengajak pendengar untuk merasakan rindu kepada sosok orang yang tidak lagi dekat lewat lagu baru.

Lagu Rabun Jauh yang ditulis oleh Bernadya, Rendy Pandugo, dan Kamga, mengusung tema yang dekat dengan banyak orang.

Rabun Jauh berbicara tentang satu hal yang sederhana namun menyakitkan, yaitu menunggu dan merindukan seseorang yang tidak pernah datang dan tidak lagi dekat.

“Lagu ini juga penuh arti harapan, kadang kita sengaja ‘tidak melihat’ supaya semuanya terasa lebih ringan. Tapi di ‘Rabun Jauh’, justru ada momen di mana kita memilih untuk melihat dengan jelas dan menerima kenyataannya, walaupun itu menyakitkan," ungkap Bernadya.

Rendy Pandugo mengatakan, waktu pertama kali mendengar demo Rabun Jauh, dirinya cukup terkejut karena ide Bernadya sangat unik.

"Lagu ini ditulis dari sudut pandang penyanyi di atas panggung tentang bagaimana seseorang bisa ‘merasakan’ kehadiran sosok tertentu tanpa harus melihatnya dengan jelas. Itu adalah perspektif yang jarang saya temui, baik dalam penulisan maupun dalam lagu yang pernah saya dengar,” jelas Rendy Pandugo.

Dibalut dengan aransemen balada yang minimalis dan intim, Rabun Jauh memberikan ruang penuh bagi kekuatan lirik dan vokal Bernadya untuk berbicara.