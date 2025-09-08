Rachael Yamagata Akhirnya Umumkan Jadwal Peluncuran Album Baru

jpnn.com, NEW YORK - Musikus asal New York, Rachael Yamagata akhirnya akan merilis album terbaru setelah hampir 10 tahun absen.

Dia baru saja mengumumkan judul album terbaru yakni, Starlit Alchemy yang bakal dirilis pada 3 Oktober 2025 via Jullian Records.

Album tersebut disusun dengan penuh perhatian dan dibalut tekstur ambient yang dreamlike, sentuhan full-band, dan suasana hangat.

Rachael Yamagata menyatakan Starlit Alchemy bukanlah sekadar diary, melainkan sebuah persembahan: Sesuatu yang intuitif, elemental, dan dirancang untuk beresonansi.

Album itu dimulai dengan Backwards, sebuah lagu yang telah lama dikerjakan oleh Yamagata Rachael Yamagata.

Awalnya dirancang sebagai bagian dari sebuah musikal, lagu itu kembali muncul di sini sebagai pernyataan yang hening, sebuah refleksi tentang tarikan transformasi dan segala hal yang datang dengan meninggalkan sebagian dunia.

"Aku sudah mulai berlari, tetapi masih ada harapan bahwa seseorang akan mengejar dan ikut bersamaku. Ada rasa sakit dalam ketegangan itu," ungkap Rachael Yamagata.

Dengan suara khas, penyanyi/penulis lagu asal Hudson Valley itu kembali dengan album Starlit Alchemy bukan sebagai penyanyi lagu cinta yang merdu atau pembisik patah hati seperti sebelumnya.