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Rachel Vennya Buka Penggalangan Dana untuk Bantu Korban Gempa NTT

Rachel Vennya Buka Penggalangan Dana untuk Bantu Korban Gempa NTT
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Rachel Vennya. Foto: Instagram/ rachelvennya

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengajak netizen ikut berdonasi untuk membantu warga korban gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8).

Rachel Vennya berkolaborasi dengan platform Kitabisa dalam melakukan penggalangan dana.

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Donasi yang diberikan oleh masyarakat bakal disumbangkan bagi masyarakat NTT yang sedang menghadapi kondisi sulit setelah gempa.

“Pagi ini aku mendengar kabar NTT sedang berduka karena gempa. Aku mau ajak teman-teman baik aku buat mendoakan dan ikut bantu mereka," ungkap Rachel Vennya.

Perempuan kelahiran 23 September 1995 itu berharap masyarakat bisa turut serta membantu penggalangan dana tersebut.

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Menurut Rachel Vennya, bantuan sekecil apa pun itu dapat memberikan manfaat bagi warga yang sedang menghadapi dampak bencana.

“Sekecil apa pun donasinya, insyaAllah berarti untuk mereka,” sambung mantan istri Okin itu.

Selebgram Rachel Vennya menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

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