Rachel Vennya Diduga Sindir Okin, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya menyampaikan kekesalan yang diduga ditujukan kepada mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku sebenarnya lelah mengumbar masalah ke publik.

“Sebenarnya capek banget drama di media sosial, ya Allah. Benar-benar capek. Tetapi kalau enggak diomongkan dan diceritakan makin keterlaluan," tulis Rachel Vennya.

“Capek banget, kerja dari pagi sampai malam buat anak-anak, buat sekolahnya, lesnya yang segambreng, jalan-jalan sampai ultah-ultah mereka, prestasi mereka yang aku fasilitasi tapi masih saja dibeginikan. Tega banget tapi ya sudah telan saja. Sedih sih, tapi mau bagaimana,” sambungnya.

Rachel Vennya kemudian menyindir Okin yang diduga berniat menjual rumah.

Menurutnya, rumah tersebut pada awalnya diniatkan untuk anak pertamanya, Xabiru Oshe Al Hakim.

Baca Juga: Begini Reaksi Rachel Vennya dan Fuji saat Erika Carlina Dilamar Vconk

“Sekarang enggak ada hitam di atas putih, mau dia jual, notabene adek-adek masih tinggal di sana, tanpa babibu langsung ada orang yang mau ukur dan mau jual rumahnya yang adek-adek gue enggak tahu harus bagaimana,” beber perempuan berusia 30 tahun itu.

Atas dasar itu, Rachel Vennya pun merasa sangat kecewa dengan sikap Okin.