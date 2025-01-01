Radian Azhar Dorong Kadin Jakarta Utara Berkontribusi dalam Tanggap Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Radian Azhar kembali membuat gebrakan. Pengusaha yang dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan ini mendaftarkan dirinya dalam kontestasi pencalonan pemilihan ketua Kadin Jakarta Utara.

Radian datang mengenakan pakaian adat Betawi, lengkap dengan peci merah dan sarung yang melingkar di pundaknya.

Kedatangan Radian juga diantar oleh beberapa jawara silat Betawi dari Rumah Sipitung lengkap dengan palang pintu yang berpantun sebelum masuk ke dalam ruangan.

"Hari ini saya diantar bersama beberapa teman untuk mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua Kadin, ini adalah komitmen saya bersama teman-teman untuk terus maju sebagai calon ketua Kadin Jakarta Utara," jelas Radian seusai mengembalikan formulir pendaftaran, Selasa (9/12).

Visi-misinya sederhana. Radian berkomitmen Kadin harus hadir dalam setiap kegiatan ekonomi dari skala terkecil hingga skala terbesar di Jakarta Utara.

Sehingga ruh Kadin sebagai organisasi internasional bisa tetap terjaga muruwah dan wibawanya.

Baca Juga: Kadin DKI Dorong Solusi Konkret Dampak Regulasi Tambang Terhadap Sektor Konstruksi

"Saya memiliki ekspektasi yang besar terhadap Kadin Jakarta Utara, agar supaya Jakarta Utara ini bisa ditangani oleh para pebisnis yang memiliki visi-misi besar untuk masa depan bangsa dan negara demi menuju cita-cita mulia Indonesia Emas pada tahun 2045 dan 5 Abad Kota Jakarta pada tahun 2027 mendatang," tegasnya.

Jika nanti takdir meneguhkan posisinya sebagai Ketua Kadin Jakarta Utara, Radian berharap bisa mengkonsolidasikan seluruh elemen dan kekuatan bisnis di Jakarta Utara.