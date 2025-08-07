Radiant Photo, Aplikasi Edit Foto Berbasis AI Meluncur di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Foto dengan hasil yang indah banyak diinginkan oleh sebagian pengguna, terlebih di era digital saat ini.
Itulah mengapa banyak pengembang menghadirkan aplikasi edit foto untuk menunjang kebutuhan masyarakat atau fotografer agar bisa menghasilkan gambar yang ciamik.
Salah satunya ialah Radiant Imaging Labs yang menghadirkan aplikasi edit foto bernama Radiant Photo pada Kamis (7/8).
Aplikasi yang hadir di Indonesia bertepatan dengan perayaan ulang tahun DOSS Camera ke-19 itu digelar di Mall Ratu Plaza, Jakarta.
Radiant Photo adalah perangkat lunak penyuntingan foto berbasis AI (kecerdasan buatan) yang mampu mendeteksi jenis adegan dalam foto secara cerdas, memberikan hasil cepat, akurat, dan profesional.
CEO Radiant Imaging Labs Elia Locardi mengatakan aplikasi itu dirancang untuk fotografer di semua level. Software itu mempercepat alur kerja fotografer atas proses penyuntingan.
“Fotografer layak mendapatkan alat yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi justru menaikkan standar itu,” ujar Elia Locardi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Dia menjelaskan aplikasi itu dilengkapi sejumlah tools yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya.
Radiant Imaging Labsmenghadirkan aplikasi edit foto bernama Radiant Photo pada Kamis (7/8). Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Teknologi AI Kini Bisa Diakses dan Dibayar Pakai Rupiah
- Deputi Ojat Ingatkan Pentingnya Kehati-hatian Dalam Penggunaan AI
- Gelar IDL, Telkom Dorong Guru Jabar Jago Digital Lewat Pelatihan Ini
- BigBox AI Jadi Solusi Face Recognition & AI Analytics, Cocok untuk Bisnis & Lembaga
- Tingkatkan Efisiensi, Alata Digital Luncurkan Ekosistem Event Berbasis AI
- Educourse.id Gerakkan Guru Belajar Koding AI di 15 Provinsi