Radiohead Siap Gelar Tur Inggris–Eropa November 2025

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Inggris, Radiohead, akan kembali ke panggung setelah absen sejak 2018 dengan menggelar tur Inggris dan Eropa pada November 2025.

Tur ini disebut akan menghadirkan konsep panggung yang fleksibel dan penuh kejutan bagi para penggemarnya.

Bassis Radiohead, Colin Greenwood, menyebutkan grup akan menggunakan “pendekatan mengamen” dalam setlist mereka.

“Kami akan memainkan apa pun dalam urutan apa pun, kapan saja,” ujarnya dalam siniar Adam Buxton, dikutip NME, Sabtu (7/9).

Tur Radiohead kali ini akan berlangsung di 20 arena konser di lima kota besar Eropa, mulai dari Madrid (Spanyol), Bologna (Italia), Kopenhagen (Denmark), Berlin (Jerman), hingga London (Inggris). Khusus di London, konser akan digelar empat malam di Greenwich pada 21, 22, 24, dan 25 November 2025.

Meski sudah menjalani sesi latihan bersama, Colin menegaskan belum ada rencana membawakan lagu baru dalam tur mendatang.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan adanya kejutan khusus yang akan dipersembahkan di atas panggung.

Tur Radiohead tahun ini juga menjadi yang pertama tanpa promosi album baru. Pada tur terakhir di 2018, mereka tampil membawakan album A Moon Shaped Pool di Philadelphia, Amerika Serikat.