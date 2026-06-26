Radisson Hotel Group Ungkap Strategi Pengembangan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Seiring meningkatnya ekspektasi tamu dan ketatnya tenggat waktu proyek, keberhasilan pembukaan hotel kini ditentukan oleh lebih dari sekadar desain dan penyelesaian pembangunan.

Managing Director, Future Openings, MEA & SEAP di Radisson Hotel Group Rob Collier mengungkapkan alasan kesigapan, kesiapan komersial, dan keselarasan dengan pemilik kini menjadi faktor pembeda utama.

“Industri perhotelan berkembang dengan sangat cepat, dan proses pembukaan hotel pun ikut berevolusi,” ucap Rob Collier, Jumat (26/6).

Dia menjelaskan bagi banyak orang, pembukaan hotel identik dengan momen yang terlihat oleh publik—acara peluncuran, kedatangan tamu pertama, gaung di media dan media sosial, hingga pengenalan merek.

Namun pada kenyataannya, keberhasilan sebuah pembukaan hotel telah ditentukan jauh sebelum hari peresmian.

“Kesuksesan tersebut dibentuk oleh berbagai keputusan yang diambil selama tahap perencanaan, konstruksi, pra-pembukaan, strategi komersial, rekrutmen, hingga penyelarasan dengan pemilik,” jelas Rob Collier.

Dia mengungkapkan sebagai Managing Director untuk Future Openings di kawasan Timur Tengah, Afrika, serta Asia Tenggara dan Pasifik Selatan di Radisson Hotel Group, dia telah mengawasi lebih dari 100 proyek yang mencakup sepuluh merek hotel.

Rob Collier juga telah bekerja di berbagai pasar dengan karakteristik yang berbeda, jenis aset yang beragam, serta profil pemilik yang beragam pula—mulai dari hotel kelas upper-midscale hingga properti mewah bergaya lifestyle, termasuk proyek konversi maupun pembangunan baru.