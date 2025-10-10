Radwimps Akhirnya Rilis Album Anew, Lalu Tur 9 Kota

jpnn.com, JEPANG - Band rock asal Jepang, Radwimps akhirnya merilis album baru yang bertitel ‘Anew’.

Adapun Anew menjadi album baru pertama Radwimps dalam empat tahun terakhir.

Peluncuran album tersebut turut dilengkapi dengan video klip untuk single World End Girl Friend.

Album ‘Anew’ menampilkan 12 lagu termasuk 10 lagu baru dan 2 lagu yang sebelumnya sudah dirilis yaitu Tamamono (lagu tema untuk serial drama NHK ‘Anpan’) dan Meidai (lagu tema untuk program berita NTV ‘news zero’).

Versi fisik album turut menampilkan Tamamono (Orchestra Version), sementara itu edisi digital menghadirkan lagu DAI-DAN-EN feat. ZORN (Anew Version) sebagai bonus track eksklusif.

Kehadiran album Anew turut meramaikan perayaan 20 tahun album perdana Radwimps.

Album Anew juga hadir dalam bentuk ‘The 20th Anniversary Special Box’ yang secara eksklusif membawa para penggemar Radwimps untuk mengintip perjalanan karier yang luar biasa.

Special Box tersebut menampilkan sebuah rekaman studio performance istimewa beserta klip-klip behind-the-scenes, serta sesi wawancara. Ada juga rekaman langka dari arena show pertama mereka di Yokohama Arena pada Agustus 2007.