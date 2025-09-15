Radwimps Akhirnya Umumkan Detail Album Terbaru

jpnn.com, JEPANG - Band rock asal Jepang, Radwimps akhirnya mengumumkan detail album terbaru yang bertitel Anew.

Album tersebut berisi 12 lagu, termasuk 10 materi baru serta 2 lagu yang sebelumnya sudah dirilis.

Radwimps sebelumnya melepas Tamamono, lagu dari tema drama NHK Anpan, dan Meidai yang sekaligus menjadi lagu tema program berita news zero di NTV.

Baca Juga: Radwimps Bagikan Beragam Kejutan di Perayaan 20 Tahun

Anew bakal menjadi album pertama Radwimps 4 empat tahun terakhir, sekaligus menandai perayaan 20 tahun debut major.

Sebagai bagian dari perayaan, Radwimps juga menyiapkan 20th Anniversary Special Box Edition, yang berisi rekaman eksklusif dari penampilan studio spesial pada 29 Juni 2025, konten behind the scenes, wawancara, serta arsip penampilan langka dari konser arena pertama di Yokohama Arena pada Agustus 2007.

Edisi tersebut juga menghadirkan 4 lagu dari set di Fuji Rock Festival ’25, yang memperlihatkan perjalanan Radwimps dari panggung arena perdana hingga festival musik terbesar musim panas ini.

Box set spesial itu dilengkapi dengan original anniversary pouch berisi tiga merchandise edisi terbatas, dan sudah dapat dipesan oleh penggemar internasional melalui Official Radwimps Overseas Store.

Selain perilisan album Anew, Radwimps juga segera menggelar tur akbar Radwimps 20th Anniversary Live Tour yang mencakup 17 pertunjukan arena di 9 kota besar di Jepang.