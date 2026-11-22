jpnn.com - JAKARTA - Rafael Nadal masuk jajaran direksi Real Madrid. Pengangkatan Nadal dalam jajaran direksi Real Madrid mendapatkan persetujuan 99,5 persen suara dalam rapat umum luar biasa klub.

Berdasarkan pengumuman di situs resmi Real Madrid, Sabtu (21/11), pengangkatan Nadal disahkan melalui pemungutan suara yang menghasilkan 1.704 setuju, empat menolak, dan lima abstain dari total 1.713.

Legenda tenis dunia itu mengaku bangga karena mendapatkan kesempatan mengambil peran lebih besar di klub yang telah lama memiliki tempat istimewa dalam kehidupannya.

Bagi Rafael Nadal, bergabung dengan jajaran direksi Real Madrid merupakan sebuah tanggung jawab besar sekaligus kesempatan istimewa.

"Saya ingin berterima kasih kepada presiden (Florentino Perez). Ketika Anda mengangkat saya sebagai anggota kehormatan, itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melangkah lebih jauh," kata Nadal.

Dia menilai klub memiliki ikatan kuat antargenerasi dan menjadi bagian penting dari kehidupan banyak keluarga.

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"Ini merupakan tanggung jawab besar bagi saya. Real Madrid diwariskan dari orang tua kepada anak-anak. Klub ini merupakan sesuatu yang menyatukan banyak orang,” katanya “Kini, mendapatkan kesempatan seperti ini adalah sebuah kehormatan luar biasa," ungkap Rafael Nadal.

Presiden Real Madrid Florentino Perez menyambut kehadiran Nadal. Dia meyakini pengalaman serta reputasi legenda tenis Spanyol tersebut dapat membantu klub mempertahankan kesuksesan pada masa mendatang.