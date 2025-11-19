Rafael Struick Buka Keran Gol untuk Timnas U-23 Indonesia, tapi Hal Ini Justru Lebih Penting

jpnn.com - Rafael Struick kembali menunjukkan ketajamannya saat Timnas U-23 Indonesia menjalani laga uji coba kontra Mali U-23 di Stadion Pakansari, Selasa (18/11/2025).

Penyerang Dewa United itu menyumbang satu gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2.

Bagi Struick, gol tersebut memiliki makna yang lebih dari sekadar angka di papan skor.

Rafael Struick Buka Keran Gol

Itu adalah gol pertamanya untuk Timnas U-23 sepanjang tahun 2025.

Pada masa kepelatihan Gerald Vanenburg, Struick belum sempat menambah pundi-pundi golnya.

Kini, di bawah komando Indra Sjafri, mantan pemain Brisbane Roar itu kembali menunjukkan sentuhan terbaik.

Selepas pertandingan, Struick mengucap syukur keran golnya kembali mengalir bersama Skuad Garuda Muda.

Kekompakan dan Kualitas Tim Lebih Utama

Namun, yang membuatnya tersenyum bukan hanya soal gol, melainkan kolektifitas Timnas U-23 yang makin padu.