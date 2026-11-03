Rafael Struick Makin Gacor, Pelatih Dewa United Singgung Timnas Indonesia

jpnn.com - Performa Rafael Struick bersama Dewa United Banten FC mulai menunjukkan perkembangan positif.

Penyerang muda tersebut perlahan membuktikan kualitasnya di Super League 2026/27 dan semakin dipercaya mengisi barisan depan Tangsel Warriors.

Perkembangan itu rupanya tidak luput dari perhatian Pelatih Dewa United Osmar Loss. Juru taktik asal Brasil tersebut menilai Rafael mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam memahami kebutuhan permainan dan menjalankan strategi tim.

Meski begitu, masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki agar kualitas permainannya terus meningkat.

"Mengenai Rafael, dia merupakan pemain muda yang pada musim ini menunjukkan perkembangan dan performa yang sangat bagus, terutama dalam menjalankan tugas-tugas taktis di dalam tim. Tentu masih ada beberapa aspek yang perlu dia tingkatkan, dan kami terus bekerja bersama untuk mengembangkan hal tersebut," ungkap Osmar Loss.

Penilaian positif tersebut bisa menjadi modal berharga bagi Rafael. Apalagi, persaingan untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia makin ketat.

Penampilan konsisten bersama klub dapat membuka peluang bagi pemain kelahiran Belanda itu untuk kembali menarik perhatian pelatih John Herdman.

Namun, Osmar tidak ingin berspekulasi mengenai peluang anak asuhnya mendapat panggilan tim nasional. Dia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pelatih Timnas Indonesia.