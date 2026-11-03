Rafael Struick Mulai Bersinar di Dewa United, Sinyal Kembali ke Timnas Indonesia?

jpnn.com - Persaingan memperebutkan tempat di Timnas Indonesia berpotensi kembali menghadirkan nama Rafael Struick.

Penyerang Dewa United Banten FC tersebut sedang berusaha membangun reputasi melalui penampilannya di BRI Super League 2026/27.

Struick perlahan menunjukkan kematangan dalam menjalankan perannya di lini serang Banten Warriors.

Kepercayaan yang diberikan tim pelatih mampu dijawab dengan penampilan yang makin konsisten.

Perkembangan Rafael Struick Tuai Apresiasi

Pemain berusia 23 tahun itu tidak hanya dituntut mencetak gol, tetapi juga harus mampu mendukung permainan kolektif tim.

Bagi Osmar, perkembangan seorang pemain muda tidak hanya diukur dari statistik gol maupun kontribusi di depan gawang. Kemampuan memahami pertandingan dan menjalankan rencana permainan juga menjadi aspek penting.

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"Rafael merupakan pemain muda yang memperlihatkan perkembangan sangat baik musim ini. Dia semakin mampu memenuhi tuntutan taktik yang diberikan tim," jelasnya.

"Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, kami terus mendampinginya agar bisa berkembang lebih jauh."