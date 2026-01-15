Rafael Zainal

jpnn.com - Khas anak muda. Wali Kota New York Zohran Mamdani terus bergerak. Pun di pagi-pagi sebelum jam kerja.

Di hari pertama minggu keduanya, Zohran masih terus menabung simpati: menunjuk pejabat komisioner bidang media dan hiburan yang sangat kompeten.

Rafael Espinal berpidato di Samson Stage.--

Hampir setiap hari ia mengumumkan siapa pejabat tinggi baru di New York. Semuanya kompeten. Tidak ada yang tidak kompeten.

Yang ditunjuk di bidang industri kreatif ini adalah Rafael Espinal.

Zohran mengumumkannya di salah satu pusat industri kreatif di Brooklyn. Di Samson Stages, sebuah studio produksi terkenal.

Anda sudah tahu siapa Rafael: masih tergolong muda, 41 tahun. Ia presiden serikat buruh bebas –serikat buruh untuk para pekerja mandiri. Mereka umumnya pekerja kreatif –yang tidak punya juragan.

Target Zohran: New York kian sukses menjadi basis industri kreatif tetapi tetap terjangkau untuk tempat tinggal para pelakunya.