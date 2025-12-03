menu
Raffi Ahmad Berharap RANS Simba Bogor Bisa Juara IBL 2026

Skuad RANS Simba Bogor saat berlaga pada ajang IBL 2025 melawan Dewa United Banten. Foto: Dokumentasi IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket RANS Simba Bogor punya target tinggi saat berlaga di IBL 2026.

Komisaris RANS, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa keinginan Daniel Salamena dan kolega juara musim depan.

Selebritas kelahiran 17 Februari 1987 itu menilai tim berjuluk Phoenix itu punya modal apik setelah musim lalu mampu tembus Top 4.

Langkah RANS harus terhenti di semifinal seusai kalah dari Dewa United Banten dengan skor 1-2 dalam sistem best of three series.

“Tahun lalu kami sudah masuk semifinal, mudah-mudahan tahun ini bisa menjadi juara. Insyaallah targetnya semifinal, tapi mudah-mudahan kepeleset sehingga menjadi juara,” ujar suami dari Nagita Slavina itu.

Tidak berlebihan jika RANS Simba Bogor punya target raih gelar juara seusai melakukan beberapa pembenahan.

Dari barisan kepelatihan tercatat mantan pelatih CLS Knight dan Louvre Surabaya yaitu Brian Rowsom didatangkan menggantikan Anthony Garbelotto.

Manajemen juga mempertahankan dua pemain asing yaitu KJ Buffen serta Aaron Fuller.

Komisaris RANS Simba Bogor, Raffi Ahmad berharap timnya musim depan bisa menjadi juara IBL 2026

