Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Kejadian Helikopter yang Ditumpangi Oleng
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad memberi penjelasan soal kejadian helikopter yang ditumpanginya oleng di kawasan Bali beberapa hari lalu.
Dia mengaku cukup panik dan banyak berdoa ketika mengalami peristiwa tersebut.
"Jadi harus banyak-banyak berdoa," kata Raffi Ahmad di kawasan TMII, Jakarta Timur pada Kamis (22/1).
Suami Nagita Slavina itu mengungkap penyebab helikopter yang ditumpanginya sempat oleng.
Menurut Raffi Ahmad, saat itu cuaca cukup ekstrem sehingga mempengaruhi laju helikopter.
"Memang cuaca juga lagi tidak menentu,” beber bos RANS Entertainment itu.
Raffi Ahmad bersyukur akhirnya helikopter yang ditumpangi bisa mendarat dengan selamat.
Dia dan rombongan sempat pasrah ketika masih berada di atas udara.
