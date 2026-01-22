menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Kejadian Helikopter yang Ditumpangi Oleng

Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Kejadian Helikopter yang Ditumpangi Oleng

Raffi Ahmad Beri Penjelasan Soal Kejadian Helikopter yang Ditumpangi Oleng
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad memberi penjelasan soal kejadian helikopter yang ditumpanginya oleng di kawasan Bali beberapa hari lalu.

Dia mengaku cukup panik dan banyak berdoa ketika mengalami peristiwa tersebut.

"Jadi harus banyak-banyak berdoa," kata Raffi Ahmad di kawasan TMII, Jakarta Timur pada Kamis (22/1).

Baca Juga:

Suami Nagita Slavina itu mengungkap penyebab helikopter yang ditumpanginya sempat oleng.

Menurut Raffi Ahmad, saat itu cuaca cukup ekstrem sehingga mempengaruhi laju helikopter.

"Memang cuaca juga lagi tidak menentu,” beber bos RANS Entertainment itu.

Baca Juga:

Raffi Ahmad bersyukur akhirnya helikopter yang ditumpangi bisa mendarat dengan selamat.

Dia dan rombongan sempat pasrah ketika masih berada di atas udara.

Presenter Raffi Ahmad memberi penjelasan soal kejadian helikopter yang ditumpanginya oleng di kawasan Bali beberapa hari lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI