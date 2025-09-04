Raffi Ahmad Bertandang ke Kediaman Mendiang Affan Kurniawan, Lalu Berdoa

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad mendatangi kediaman rumah mendiang Affan Kurniawan di kawasan Jakarta Pusat.

Momen pria 38 tahun itu bertakziah ke rumah mendiang Affan Kurniawan dibagikan melalui akunnya di Instagram.

Dalam video yang dibagikan Raffi Ahmad melalui Instagram Story, suami Nagita Slavina itu memakai kemeja dan peci hitam.

Dia tampak menemui dan berbelasungkawa dengan keluarga mendiang Affan di kediaman.

Ayah tiga anak itu lantas mendoakan untuk mendiang Affan Kurniawan beserta keluarga yang ditinggalkan.

"Semoga almarhum Affan Kurniawan tenang di sisi-Nya, dan keluarga diberi kekuatan, serta ketabahan," tulis Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (4/9).

Sebagai informasi, Affan Kurniawan merupakan pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas mobil rantis Brimob saat pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8) malam. (mcr7/jpnn)



