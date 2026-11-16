jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ternyata turut menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto.

"Benar, artis RA dan NS juga masuk daftar penyadapan," kata Suhermanto kepada awak media, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, temuan tersebut menambah daftar pihak yang menjadi sasaran penyadapan Listyo Sigit dkk.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," jelas Suyudi.

Tidak hanya itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan tersebut.

Menurutnya, Sigit dkk juga melakukan penyadapan terhadap gubernur hingga internal Polri sendiri.