Raffi Ahmad Dapat Endorse Rp3,6 Miliar untuk Satu Kali Kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Nama artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad kembali disorot.

Hal ini lantaran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dua kementerian yang mengalokasikan anggaran Rp14.696.955.002 untuk mengontrak perusahaan milik Raffi, yakni PT Rans Animasi Indonesia.

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.

“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis rilis resmi ICW.

Salah satu anggaran yang paling besar digelontorkan adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan jumlah mencapai Rp3,6 miliar.

Anggaran sebesar itu dengan rincian untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.

Biaya besar lainnya untuk Raffi Ahmad masih dari KKP dengan keterangan “Influencer engagement untuk pembangunan BINS” sebesar Rp3,6 miliar.

Masih dari KKP, menggelontorkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar.