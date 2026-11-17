jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menanggapi soal desakan masyarakat agar dirinya mundur dari jabatan.

Dia mengaku bukan kali pertama mendengar soal desakan seperti itu, apalagi ketika namanya jadi sorotan.

"Oke, yang bilang Raffi Ahmad coba kenapa enggak mundur, ini sudah sekian kalinya setiap kali ada gunjang-ganjing, setiap ada masalah, pasti arahnya ke situ," kata Raffi Ahmad di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Suami Nagita Slavina itu menyadari bahwa jabatan yang saat ini diembannya hanya sementara.

Walau tidak mudah, Raffi Ahmad memastikan berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

"Saya berusaha sekuat tenaga, segenap janji sumpah saya, saat saya dilantik, saya akan melakukan yang terbaik untuk nusa dan bangsa, dan saya akan bertanggung jawab sebaik-baiknya," jelasnya.

Raffi Ahmad kemudian menyinggung bahwa jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Atas dasar itu, dia bertekad bakal mengikuti arahan dari Presiden Prabowo soal tugasnya tersebut.