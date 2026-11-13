Raffi Ahmad Sebut Gibran Sebagai Teman Seperjuangan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menyampaikan tanggapan soal keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa apa yang rasa yang sulit diungkapkan ketika melihat Gibran mundur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram dengan menyertakan foto bersama anak Jokowi itu.

"Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan. Terima kasih, Bapak @gibran_rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14, atas segala ketulusan, pengabdian, dan perjuangan untuk Indonesia," tulis Raffi Ahmad, Kamis (12/11).

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu lantas bercerita mengenai kedekatan dengan Gibran.

Selama ini, Raffi Ahmad mengaku menganggap Gibran bukan hanya sekadar pejabat tetapi juga sahabat.

"Bagi saya, Bapak @gibran_rakabuming bukan sekadar seorang pemimpin, tetapi juga sahabat, saudara, dan teman seperjuangan yang akan selalu saya hormati," beber suami Nagita Slavina itu.

Oleh sebab itu, Raffi Ahmad merasa bangga pernah mengenal dan berjuang bersama Gibran.