menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Raffi Ahmad Siapkan Kado Spesial untuk Fahmi Bo yang Rujuk dengan Mantan Istri

Raffi Ahmad Siapkan Kado Spesial untuk Fahmi Bo yang Rujuk dengan Mantan Istri

Raffi Ahmad Siapkan Kado Spesial untuk Fahmi Bo yang Rujuk dengan Mantan Istri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad saat melakukan panggilan video dengan Fahmi Bo dan Nita. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menyiapkan kado spesial untuk Fahmi Bo yang baru saja rujuk dengan mantan istrinya, Nita.

Dia mengaku bakal menyerahkan langsung hadiah tersebut ke rumah Fahmi Bo.

"Nanti aku ke rumah, aku kasih langsung (kado pernikahan)," kata Raffi Ahmad saat melakukan panggilan video dengan Fahmi Bo.

Baca Juga:

Suami Nagita Slavina itu sangat bahagia melihat Fahmi Bo rujuk dengan mantan istri, Nita.

Raffi Ahmad pun menyampaikan selamat untuk pasangan tersebut.

"Alhamdulillah Ya Allah, bahagia melihat Bang Fahmi Bo dan istri dipersatukan dalam cinta dan takdir terbaik dari Allah SWT," bebernya.

Baca Juga:

Selain itu, Raffi Ahmad juga mengungkapkan doa untuk Fahmi Bo dan Nita.

Dia mendoakan pasangan suami istri itu bisa langgeng hingga akhir hayat.

Presenter Raffi Ahmad menyiapkan kado spesial untuk Fahmi Bo yang baru saja rujuk dengan mantan istrinya, Nita.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI