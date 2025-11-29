Raffi Ahmad Siapkan Kado Spesial untuk Fahmi Bo yang Rujuk dengan Mantan Istri
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad menyiapkan kado spesial untuk Fahmi Bo yang baru saja rujuk dengan mantan istrinya, Nita.
Dia mengaku bakal menyerahkan langsung hadiah tersebut ke rumah Fahmi Bo.
"Nanti aku ke rumah, aku kasih langsung (kado pernikahan)," kata Raffi Ahmad saat melakukan panggilan video dengan Fahmi Bo.
Suami Nagita Slavina itu sangat bahagia melihat Fahmi Bo rujuk dengan mantan istri, Nita.
Raffi Ahmad pun menyampaikan selamat untuk pasangan tersebut.
"Alhamdulillah Ya Allah, bahagia melihat Bang Fahmi Bo dan istri dipersatukan dalam cinta dan takdir terbaik dari Allah SWT," bebernya.
Selain itu, Raffi Ahmad juga mengungkapkan doa untuk Fahmi Bo dan Nita.
Dia mendoakan pasangan suami istri itu bisa langgeng hingga akhir hayat.
