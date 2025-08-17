menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Raffi Ahmad Ungkap Obrolan Terakhir dengan Mendiang Mpok Alpa

Raffi Ahmad Ungkap Obrolan Terakhir dengan Mendiang Mpok Alpa

Raffi Ahmad Ungkap Obrolan Terakhir dengan Mendiang Mpok Alpa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mpok Alpa bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad sangat berduka dengan kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Raffi mengungkapkan percakapan terakhirnya sebelum Mpok Alpa meninggal dunia.

"Ulang tahun anaknya, kan, bentar lagi anaknya ulang tahun," kata Raffi Ahmad di rumah duka Mpok Alpa, Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca Juga:

Rekan seprofesi Mpok Alpa tersebut mengaku sudah merahasiakan penyakit kanker payudara selama bertahun-tahun.

Dia menyatakan tidak berniat untuk menutupi kondisi kesehatan Mpok Alpa dari orang-orang disekitarnya.

Namun, sedari awal, Mpok Alpa meminta agar merahasiakan masalah kesehatannya dari orang-orang di sekitar.

Baca Juga:

"Bukannya kami menutupi, tetapi dari pihak keluarga dan Nina juga enggak mau kasih tahu siapa-siapa," ujar Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina tersebut mengungkapkan Mpok Alpa sempat menjalani perawatan di Malaysia.

Raffi Ahmad sangat berduka dengan kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI