Raffi Ahmad Ungkap Tanggapan Nagita Slavina dan Ibunda soal Dugaan Kasus Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad lagi-lagi tersandung isu kurang sedap. Ini bukan kali pertama pembawa acara kondang tersebut dikaitkan dalam isu miring.

Kali ini, nama Raffi Ahmad mendadak muncul dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris, Raffi Ahmad telah membantah isu tersebut sekaligus menyampaikan klarifikasi.

Dukungan moral pun datang dari sang ibunda, Amy Qanita ketika isu tersebut mencuat.

Raffi mengatakan, ibunya itu kerap meneleponnya setiap hari guna memberikan dukungan.

"Ya dengar kayak begini pasti ibu saya selalu mengirimkan doa setiap hari, telepon bagaimana bagaimana," ujar Raffi Ahmad di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Kondisi rumah tangganya pun tetap tenang, walaupun persoalan tersebut cukup ramai menjadi perbincangan.

Nagita Slavina tak mengambil pusing tuduhan terhadap suaminya tersebut, dan justru menanggapinya dengan santai.