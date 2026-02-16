Rafles Tertimbun Longsor Tambang Emas Ilegal di Jayapura

jpnn.com - Tim SAR gabungan masih mencari penambang emas ilegal yang diduga tertimbun longsor di kawasan Batu Putih, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (16/2/2026), mengatakan pencarian terhadap korban Rafles Fonataba/Waromi(22) masih dilakukan sejak Minggu (15/2).

Insiden tertimbunnya penambang emas itu berawal dari laporan Tambirana Woru ke Kantor SAR Sentani.

Pelapor menyampaikan bahwa saat kejadian mereka melakukan penambangan tradisional di lokasi tersebut.

Saat melakukan penambangan, tiba tiba terjadi longsor yang menyebabkan korban tidak sempat menyelamatkan diri sehingga tertimbun material tanah.

Insiden itu terjadi Minggu (15/2) sekitar Pukul 14.30 WIT dan keluarga sempat mencari, namun belum ditemukan sehingga dilaporkan ke Kantor SAR Sentani.

Saat melakukan pencarian sejumlah peralatan dikerahkan seperti D-Max, peralatan extrikasi, Palkom dan PalSAR peralatan pendukung lainnya.

"Pencarian masih terus dilakukan," kata Kepala Kantor SAR Jayapura Anton Sucipto.