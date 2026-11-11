Ragam Produk UMKM Nusantara Hadir di Pertamina SMEXPO 2026 Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali membuka ruang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaannya untuk mempromosikan produk, memperluas jaringan bisnis, hingga menjajaki kemitraan korporasi melalui pameran nasional Pertamina SMEXPO 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Mengusung semangat 'Lokal Jadi Vokal', puncak acara Pertamina SMEXPO 2026 ini memadukan unsur bisnis, kreativitas, komunitas, dan gaya hidup, serta akan berlangsung selama enam hari pada 10-15 November 2026.

Sebelumnya, rangkaian pameran regional telah sukses dilaksanakan di sejumlah kota, yakni Pekanbaru, Yogyakarta, Cirebon, Bekasi, dan Cilacap.

Peserta SMEXPO di Jakarta dipilih melalui proses kurasi yang ketat dari sekitar 600 UMKM yang mendaftar.

Hasilnya, sebanyak 52 UMKM unggulan dihadirkan, di mana 40 UMKM membuka stan pameran (booth) dan belasan lainnya dipasarkan melalui skema titip jual.

Secara keseluruhan, lebih dari 150 UMKM binaan Pertamina Group telah terlibat langsung dalam rangkaian pameran regional SMEXPO di berbagai daerah sejak akhir September lalu.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan Pertamina SMEXPO bukan sekadar ajang pameran ritel, melainkan wadah temu bisnis yang mempertemukan UMKM dengan calon pembeli korporasi melalui skema business-to-business (B2B).

“Ini merupakan UMKM-UMKM yang sudah kita kurasi berdasarkan potensi dan perkembangannya ke depan. Insyaallah, ada potensi transaksi B2B Rp34 miliar. Melalui Pertamina SMEXPO 2026, pelaku usaha mendapat ruang untuk memperkenalkan inovasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, baik di pasar nasional maupun global,” ujar Arya.