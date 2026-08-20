Ragnar Oratmangoen Belum Puas dengan Trofi Pertama Bersama Persib
Kamis, 20 Agustus 2026 – 10:41 WIB
jpnn.com - BANDUNG - Ragnar Oratmangoen langsung merasakan manisnya menjadi juara bersama Persib Bandung.
Namun, trofi pramusim Dewata Challenge Series 2026 ternyata bukan akhir dari ambisinya.
Persib keluar sebagai kampiun Dewata Challenge Series 2026 setelah bersaing dengan Bali United dan Sabah FC.
Keberhasilan tersebut menjadi awal positif bagi Maung Bandung dalam menyambut musim 2026/2027.
Ragnar turut merasakan atmosfer persaingan tersebut. Dia tampil ketika Persib menundukkan Bali United dengan skor 3-2.
Laga tersebut juga menjadi debut Ragnar bersama Persib.
Ragnar Oratmangoen sukses mengangkat trofi perdana Persib Bandung di ajang Dewata Challenge.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Bernardo Tavares Bongkar Masalah yang Harus Segera Dibenahi Persebaya Surabaya
- Persebaya Tutup Rapat TC di Thailand, Ada Sesuatu yang Sedang Disiapkan
- Alasan Moussa Bagayoko Gabung PSS Sleman
- Hasil Pramusim Persib Memuaskan, Pelatih Sudah Punya Gambaran Skuad Baru
- Persib Juara Dewata Challenge Series, Igor Tolic: Kami Belum Sempurna, Tapi
- Marc Klok Bangga Lihat Persib, Ada Modal Penting Sebelum Musim Dimulai