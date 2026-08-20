Ragnar Oratmangoen Belum Puas dengan Trofi Pertama Bersama Persib

jpnn.com - BANDUNG - Ragnar Oratmangoen langsung merasakan manisnya menjadi juara bersama Persib Bandung.

Namun, trofi pramusim Dewata Challenge Series 2026 ternyata bukan akhir dari ambisinya.

Persib keluar sebagai kampiun Dewata Challenge Series 2026 setelah bersaing dengan Bali United dan Sabah FC.

Keberhasilan tersebut menjadi awal positif bagi Maung Bandung dalam menyambut musim 2026/2027.

Ragnar turut merasakan atmosfer persaingan tersebut. Dia tampil ketika Persib menundukkan Bali United dengan skor 3-2.

Laga tersebut juga menjadi debut Ragnar bersama Persib.