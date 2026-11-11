Ragnar Oratmangoen Rela Mengorbankan Ini Demi TC Timnas Indonesia
jpnn.com - Pemanggilan Timnas Indonesia datang ketika Ragnar Oratmangoen baru saja menjalani padatnya agenda bersama Persib Bandung.
Meski begitu, pemain berusia 28 tahun tersebut antusias mengikuti training camp (TC) bersama skuad Garuda di Bali.
Ragnar menjadi satu-satunya pemain Persib yang masuk daftar panggilan pelatih John Herdman untuk agenda kali ini.
TC tersebut mulai berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di fasilitas latihan Bali United.
Di tengah padatnya aktivitas bersama klub, Ragnar mengaku tidak mempermasalahkan minimnya waktu libur. Baginya, kesempatan kembali mengenakan seragam Merah Putih menjadi hal yang membanggakan.
Ragnar Oratmangoen Tak Merasa Kelelahan
Ragnar juga memastikan kondisi fisiknya cukup baik untuk mengikuti seluruh program latihan.
Sempat mengalami cedera, pemain berdarah Maluku itu belum terlalu sering mendapatkan menit bermain. Persib juga memiliki banyak pilihan pemain sehingga rotasi di dalam skuad berjalan cukup luas.
"Saya tidak merasakan kelelahan meskipun Persib menjalani banyak pertandingan. Saya sempat mengalami cedera dan kesempatan bermain saya tidak terlalu banyak karena klub juga memiliki sejumlah pemain berkualitas," jelasnya.
Ada yang dikorbankan Ragnar Oratmangoen demi memenuhi panggilan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Begini pengakuan pemain Persib Bandung tersebut.
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